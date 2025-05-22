Финляндия "готовится к худшему" для себя в случае завершения войны в Украине

Нурми сказал, что военные "очень внимательно" следят за маневрами Москвы и что их задача как части альянса НАТО - "готовиться к худшему".

Спутниковые снимки, опубликованные New York Times, демонстрируют расширение военной инфраструктуры вблизи финской границы, включая ряды палаток, военную технику, реконструкцию укрытий для истребителей и строительство ранее неиспользуемой вертолетной базы.

"Они меняют структуры, и мы видим умеренную подготовку, когда речь идет о строительстве инфраструктуры вблизи наших границ, а это значит, что они, как только, как мы надеемся, закончится война в Украине, начнут возвращать силы, которые воевали в Украине, особенно сухопутные войска", - сказал Нурми.

Нурми заявил, что в Финляндии "очень внимательно" следят за подготовкой.

"Они делают это поэтапно. Я бы сказал, что это все еще умеренные цифры. Это не крупное строительство, но в определенных местах возводится новая инфраструктура и готовится, завозится новое оборудование", - сказал он.

По его словам, трудно сказать, готовятся ли русские отправить больше войск в Украину или готовятся наращивать свои силы вблизи границы. "Но я полагаю, что они делают и то, и другое", - считает генерал.

Он добавил: "Сразу после нападения на Украину произошло следующее: мы подали заявку на членство в НАТО, а затем, когда нас приняли, Россия объявила, что начнет менять свою военную позицию по ту сторону границы".

Подготовка Финляндии

Граждане Финляндии уже привыкли к надвигающейся угрозе со стороны своего восточного соседа, но сотни людей все еще записываются на курсы подготовки к чрезвычайным ситуациям.

Финская пограничная служба объявила завершила первые 35 км из запланированных 200 км ограждения на восточной границе с Россией. Граница была закрыта более года после того, как Хельсинки обвинила Москву в отправке просителей убежища в Финляндию в рамках "гибридной операции ". Ограждение также оснащено камерами и датчиками для различения людей и животных, пересекающих границу.