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Фінляндія в лютому зніме всі COVID-обмеження

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Понеділок 31 січня 2022 16:55
Фінляндія в лютому зніме всі COVID-обмеження Фото: Фінляндія в лютому зніме всі covid-обмеження (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін оголосила, що протягом лютого в країні будуть скасовані всі обмеження, які були введені через коронавірус. Перші послаблення заходів заплановані на вівторок, 1 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Так, з завтрашнього дня ресторанам і кафе буде дозволено працювати до 21:00. Однак бари зобов'язані будуть припиняти продаж алкоголю о 17:00, а закриватися о 18: 00.

При цьому заклади можуть продовжити вимагати сертифікати про вакцинацію у відвідувачів. При цьому, зазначила прем'єр, перепустки не будуть звільняти Ресторани від обмежень на продаж алкоголю принаймні до середини лютого.

У регіоні Уусімаа зможуть відкритися громадські спортивні зали та басейни.

При цьому з 1 лютого будуть скасовані правила на кордонах Фінляндії для пасажирів, що прибувають з країн Шенгенської зони, а також країн ЄС, що не входять в Шенгенську зону.

Нагадаємо, раніше в Англії скасували всі обмеження, пов'язані з коронавірусом.

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