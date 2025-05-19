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Финляндия дает пять лет до военной угрозы со стороны РФ: NYT раскрывает планы Кремля

Фото: Финляндия готовится к новым вызовам с РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия активно усиливает военное присутствие у финской границы. Спутниковые снимки фиксируют масштабное строительство новой инфраструктуры, в частности укрытий для истребителей, складов и полевых лагерей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

На снимках заметны десятки новых палаток в Каменке - менее чем в 40 милях от Финляндии, а также возобновление активности на авиабазах в Мурманске и Елене, расположенных в Арктике.

В этих районах, которые до недавнего времени были полузаконсервированными, сейчас фиксируют регулярное присутствие вертолетов, самолетов и техники.

По словам аналитиков, россияне расширяют свои бригады до уровня дивизий - это может означать увеличение численности войск в регионе на тысячи.

Финские военные разведчики считают, что после завершения фазы высокой интенсивности войны в Украине Россия сосредоточит ресурсы на северном направлении.

"Речь будет идти о гораздо более высокой численности войск", - заявил бригадный генерал Пекка Турунен, директор Финской оборонной разведки.

НАТО подтверждает: активность Москвы имеет стратегическое значение. Граница с Финляндией, которая вступила в Альянс два года назад, теперь является самым длинным участком контакта НАТО с Россией - более 1300 км.

В НАТО считают, что именно север может стать новой горячей точкой.

Угроза со стороны РФ

В ответ на российские шаги Финляндия и США провели масштабные арктические учения с маневрами в лесах и боевой тренировкой на лыжах. Вероятный противник - Россия.

Финские военные отмечают, что имеют примерно пять лет до того, как российские силы достигнут уровня, способного создать прямую угрозу. Но убеждены - это лишь вопрос времени.

Такая активность Кремля сигнализирует о долгосрочной стратегии после завершения войны в Украине - возвращение фокуса на противостояние с НАТО и укрепление своих позиций в Арктике.

Как заявил один из высокопоставленных чиновников Альянса, Россия считает контроль над этим регионом критически важным для своего геополитического статуса.

Финляндия в НАТО и угроза для страны

Финляндия является членом Организации Североатлантического договора (НАТО). Вступление государства в НАТО состоялось 4 апреля 2023 года.

Еще в прошлом году в Финляндии заявляли, что РФ является самой серьезной угрозой нацбезопасности Финляндии. Она прибегает к шпионажу и гибридному воздействию.

При этом министр обороны Финляндии Анти Хяккянен считает, что Россия продолжит быть угрозой для европейских стран даже после того, как война в Украине завершится. Москва может применить против Европы военную силу.

На этом фоне Финляндия планирует выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, а также увеличить общие расходы на оборону в ближайшие годы.

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