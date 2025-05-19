Финляндия дает пять лет до военной угрозы со стороны РФ: NYT раскрывает планы Кремля

Россия активно усиливает военное присутствие у финской границы. Спутниковые снимки фиксируют масштабное строительство новой инфраструктуры, в частности укрытий для истребителей, складов и полевых лагерей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
На снимках заметны десятки новых палаток в Каменке - менее чем в 40 милях от Финляндии, а также возобновление активности на авиабазах в Мурманске и Елене, расположенных в Арктике.
В этих районах, которые до недавнего времени были полузаконсервированными, сейчас фиксируют регулярное присутствие вертолетов, самолетов и техники.
По словам аналитиков, россияне расширяют свои бригады до уровня дивизий - это может означать увеличение численности войск в регионе на тысячи.
Финские военные разведчики считают, что после завершения фазы высокой интенсивности войны в Украине Россия сосредоточит ресурсы на северном направлении.
"Речь будет идти о гораздо более высокой численности войск", - заявил бригадный генерал Пекка Турунен, директор Финской оборонной разведки.
НАТО подтверждает: активность Москвы имеет стратегическое значение. Граница с Финляндией, которая вступила в Альянс два года назад, теперь является самым длинным участком контакта НАТО с Россией - более 1300 км.
В НАТО считают, что именно север может стать новой горячей точкой.
В ответ на российские шаги Финляндия и США провели масштабные арктические учения с маневрами в лесах и боевой тренировкой на лыжах. Вероятный противник - Россия.
Финские военные отмечают, что имеют примерно пять лет до того, как российские силы достигнут уровня, способного создать прямую угрозу. Но убеждены - это лишь вопрос времени.
Такая активность Кремля сигнализирует о долгосрочной стратегии после завершения войны в Украине - возвращение фокуса на противостояние с НАТО и укрепление своих позиций в Арктике.
Как заявил один из высокопоставленных чиновников Альянса, Россия считает контроль над этим регионом критически важным для своего геополитического статуса.
Финляндия является членом Организации Североатлантического договора (НАТО). Вступление государства в НАТО состоялось 4 апреля 2023 года.
Еще в прошлом году в Финляндии заявляли, что РФ является самой серьезной угрозой нацбезопасности Финляндии. Она прибегает к шпионажу и гибридному воздействию.
При этом министр обороны Финляндии Анти Хяккянен считает, что Россия продолжит быть угрозой для европейских стран даже после того, как война в Украине завершится. Москва может применить против Европы военную силу.
На этом фоне Финляндия планирует выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, а также увеличить общие расходы на оборону в ближайшие годы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.