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Финляндия анонсировала передачу Украине нового пакета помощи на 188 млн евро

Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Финляндия предоставит Украине 23-й пакет военной помощи. Его стоимость составит 188 млн евро.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Теперь имеем 23 пакет помощи Украине. Правительственное постановление было на той неделе. 23-й пакет стоимостью 188 млн евро. И в основном это военная помощь. Там есть и ПВО системы и также боезапас артиллерийский больших калибров среди прочего. И это наша поддержка Украине", - заявил он. 

При этом Стубб добавил, что Финляндия пока предоставила 2 млрд евро военной помощи и еще 700 тысяч евро гуманитарной помощи.

"Итак, мы имеем где-то 900 млн ежегодно, если разложить на 3 года. И эта поддержка будет продолжаться. Этот 23 пакет - это то, что помогает удовлетворить потребности. Так выразительно мне подал их украинский президент в нашем разговоре", - добавил он. 

 

Помощь Украине от Финляндии

Финляндия оказывает Украине оборонную и гуманитарную помощь после начала полномасштабной военной агрессии РФ.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии внесло в парламент свое предложение о дополнении проекта бюджета на 2024 год. Она включает увеличение помощи для Украины.

Бывший президент Финляндии Саули Ниинио также ранее призвал Европу инвестировать в производство оружия. По его словам, странам Европы необходимо инвестировать средства в увеличение производства вооружения, чтобы доказать свою силу и устойчивость.

Кроме того, недавно министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио заявил, что страна предоставит 3 млн евро помощи для улучшения продовольственной безопасности в Украине.

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