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Фінляндія анонсувала багатомільйонну військову допомогу Україні

Фото: Фінляндія анонсувала багатомільйонну військову допомогу Україні (pixabay.com)
Автор: Сергій Пишкін

Фінляндія оголосила додаткову допомогу Україні в галузі оборони у розмірі 8,29 млн доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Оборонна боротьба України продовжується, потреба допомоги залишається високою", - заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.

Загальна сума допомоги Україні з Фінляндії досягла 92,2 млн доларів.

Міністерство оборони Фінляндії не розкрило подробиць опису й термінів поставок.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Фінляндія готує восьмий пакет допомоги для України.

Тим часом США планують передати Україні дві системи NASAMS у 2024 році.

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