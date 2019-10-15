У Фінляндії заявили про зміцнення позиції Росії через угоду Асада з курдами

Роль Росії посилиться, коли сирійська армія почне допомагати курдам в боротьбі проти Туреччини. Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, повідомляє видання Yle.

За його словами, надана курдам підтримка повністю змінить ситуацію.

"Угода з курдами зміцнює правління Башара аль-Асада в Сирії. Він може укласти угоду з курдами, заволодіти прикордонними територіями та контролювати всю країну. Відповідно Росія, яка підтримує аль-Асада, посилить свої позиції в регіоні", - зазначив Хаавісто.

Нагадаємо, дипломати Сполучених Штатів Америки, які працювали над проектами зі стабілізації ситуації на північному сході Сирії, залишили територію арабської країни.

Крім того, президент США Дональд Трамп розпорядився відвести весь американський військовий контингет з півночі Сирії після атаки на позиції США. Трамп наголосив, що не хоче, щоб американські військові були втягнуті у протистояння Туреччини та курдів.

Також Трамп заявив про введення проти Туреччини санкцій через військову операцію в Сирії