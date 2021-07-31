У Фінляндії штам "Дельта" став домінуючим серед COVID-заражень

Штам коронавірусу "Дельта" став домінуючим серед виявлених заражень у Фінляндії. Водночас добовий показник вперше сягнув позначки у майже 800 випадків з березня поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.Fi.

"За даними Інституту громадського здоров’я THL, більшість нових інфекцій в цей час становлять собою "Дельта"-варіант вірусу", - йдеться у повідомленні.

Так, у країні за останню добу було зафіксовано 794 нових випадків COVID-19. Зазначено, що третина всіх інфікувань за останні два тижні припадає на молодь віком 20-29 років.

Відомо, що більшість нових захворювань зареєстрували у столиці Фінляндії

Наразі у країні госпіталізовано 65 пацієнтів з коронавірусом, з них 7 - у реанімації.