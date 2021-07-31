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В Финляндии штамм "Дельта" стал доминирующим среди COVID-заражений

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Финляндия, Суббота 31 июля 2021 20:06
В Финляндии штамм "Дельта" стал доминирующим среди COVID-заражений Фото: в Финляндии штамм "Дельта" стал доминирующим среди COVID-заражений (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Штамм коронавируса "Дельта" стал доминирующим среди выявленных заражений в Финляндии. В то же время суточный показатель впервые достиг отметки в почти 800 случаев с марта текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.Fi.

"По данным Института общественного здоровья THL, большинство новых инфекций в настоящее время представляют собой "Дельта"-вариант вируса",- говорится в сообщении.

Так, в стране за последние сутки было зафиксировано 794 случаев COVID-19. Отмечено, что треть всех заражений за последние две недели приходятся на молодежь в возрасте 20-29 лет.

Известно, что большинство новых заболеваний зарегистрировали в столице Финляндии.

Сейчас в стране госпитализированы 65 пациентов с коронавирусом, из них 7 - в реанимации.

Напомним, что ранее в Финляндии заявляли о начале четвертой волны COVID-19.

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