У Фінляндії почалася четверта хвиля коронавірусу

У Фінляндії почалася четверта хвиля COVID-19. Зараз в країні фіксують максимальну з початку літа захворюваність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на yle .

Повідомляється, що в країні зафіксували 461 новий випадок зараження, що є максимальною кількістю з початку літа. На думку чиновника Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку Мікі Салмінена, це означає початок четвертої хвилі.

"Ці хвилі можна розрахувати, виходячи з піків епідемій... Інфекція завжди має хвилю, яка триває з вересня до зими і весни, а влітку буває спокійніше", - зазначив він.

Він додав, що Фінляндія зараз знаходиться в тій же ситуації, що і велика частина Європи, де рівень інфікування почав зростати.