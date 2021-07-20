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У Фінляндії почалася четверта хвиля коронавірусу

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Гельсінкі, Вівторок 20 липня 2021 18:24
У Фінляндії почалася четверта хвиля коронавірусу Фото: у Фінляндії зростає захворюваність (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

У Фінляндії почалася четверта хвиля COVID-19. Зараз в країні фіксують максимальну з початку літа захворюваність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на yle.

Повідомляється, що в країні зафіксували 461 новий випадок зараження, що є максимальною кількістю з початку літа. На думку чиновника Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку Мікі Салмінена, це означає початок четвертої хвилі.

"Ці хвилі можна розрахувати, виходячи з піків епідемій... Інфекція завжди має хвилю, яка триває з вересня до зими і весни, а влітку буває спокійніше", - зазначив він.

Він додав, що Фінляндія зараз знаходиться в тій же ситуації, що і велика частина Європи, де рівень інфікування почав зростати.

Зазначимо, до цього Франція заявила про початок четвертої хвилі COVID.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Фінляндія відкривається для вакцинованих українців.

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