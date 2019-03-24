В Финляндии напали на министра иностранных дел

Фото: задержание нападавшего (twitter.com/STTuutiset)

Полиция задержала нападавшего

В финляндском городе Вантаа неизвестный совершил попытку нападения на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Сообщается, что происшествие случилось на традиционной ярмарке, где Сойни проводил встречу со своими избирателями. Неизвестный мужчина подошел к политику и совершил попытку избиения министра. Правоохранители остановили нападавшего и повалили его на землю.

Издание отмечает, что на одежде нападавшего мужчины находилась символика националистической организации "Солдаты Одина", которые позиционируют себя как антимигрантская. Одним из главных видов деятельностью организации является проведение патрулей, которые занимаются отслеживанием мигрантов.

После попытки избиения министр продолжил общение с участниками ярмарками, а также сообщил, что не пострадал.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Финляндии мужчина с ножом ранил ребенка и 2 взрослых. Правоохранители сообщили, что инцидент случился на улице Сантавуорентие, во время нападения также были привлечены еще двое детей. Все пострадавшие были доставлены в местную больницу.