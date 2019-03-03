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В Фінляндії чоловік з ножем поранив дитину та 2 дорослих

Новини » Надзвичайні події    03.03.2019 - 17:29
В Фінляндії чоловік з ножем поранив дитину та 2 дорослих
Ілюстративне фото (twitter.com/HelsinkiPoliisi)

Злочинець втік з місця події

Поліцейське управління Гельсінкі повідомило, що в столиці країни чоловік з ножем здійснив напад на дитину та двох дорослих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліценйське управління Гельсінкі в Twitter.

Правоохоронці повідомили, що інцидент трапився на вулиці Сантавуорентіе. Під час нападу також було залучено ще двоє дітей. Усі постраждалі були доставлені до місцевої лікарні.

"Поліція з’ясовує ситуацію", - повідомили правоохоронці.

Також вони заявили, що підозрюваний зник з місця злочину й вони продовжують його пошуки. Вони зазначили, що він відомий поліції, але про його мотиви нічого невідомо.

Раніше повідомлялось, що у Парижі невідомий напав з ножем на пасажира трамваю. Повідомляється, що пасажир трамвая отримав легкі поранення, поліцейські намагалися нейтралізувати нападника і вистрілили йому в ногу.

Нагадаємо, у Китаї чоловік з ножем напав на натовп, більше десятка постраждалих. Повідомляється, що напад стався близько 07:00 за місцевим часом, за даними поліції, серед поранених були діти, на даний момент всі постраждалі госпіталізовані.

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