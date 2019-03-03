В Фінляндії чоловік з ножем поранив дитину та 2 дорослих

Злочинець втік з місця події

Полицейское управление Хельсинки сообщило, что в столице страны мужчина с ножом совершил нападение на ребенка и двух взрослых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Поліценйське управления Хельсинки в Twitter.

Правоохранители сообщили, что инцидент случился на улице Сантавуорентие. Во время нападения также были привлечены еще двое детей. Все пострадавшие были доставлены в местную больницу.

"Полиция выясняет ситуацию", - сообщили правоохранители.

Также они заявили, что подозреваемый скрылся с места преступления и они продолжают его поиски. Они отметили, что он известен полиции, но о его мотивах ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Париже неизвестный напал с ножом на пассажира трамвая. Сообщается, что пассажир трамвая получил легкие ранения, полицейские пытались нейтрализовать нападающего и выстрелили ему в ногу.

Напомним, в Китае мужчина с ножом напал на толпу, более десятка пострадавших. Сообщается, что нападение произошло около 07:00 по местному времени, по данным полиции, среди раненых были дети, на данный момент все пострадавшие госпитализированы.