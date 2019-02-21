У Парижі невідомий напав з ножем на пасажира трамваю

Фото: місце події (stuff.co.nz)

Поліцейські намагалися нейтралізувати нападника і вистрілили йому в ногу

Поліцейські відкрили вогонь по людині, який напав з ножем на пасажира трамваю в Парижі і потім почав погрожувати прибулим на місце події правоохоронцям. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Europe 1.

Повідомляється, що пасажир трамвая отримав легкі поранення. Поліцейські намагалися нейтралізувати нападника і вистрілили йому в ногу.

Нагадаємо, на сході Китаю в місті Цзянь провінції Цзянсі чоловік з ножем напав на натовп, в результаті чого постраждали не менше 11 осіб. Напад скоїв 33-річний чоловік, його затримали.

До цього в Марселі (Франція) невідомий поранив ножем двох перехожих. Після приїзду поліції, чоловік почав стріляти, в результаті чого постраждав ще один чоловік. Поліція застрелила нападника.

РБК-Україна писало, що 19 грудня озброєний мачете чоловік напав на людей в медичному центрі на сході Лондона, в результаті нападу постраждали три людини. Поліцейські затримали нападника. У поліції зазначили, що не пов'язує атаку з тероризмом.

Також 2 листопада невідомий напав з ножем на відвідувачів лондонського офісу Sony Music у районі Кенсінгтон і Челсі, двоє людей були поранені.