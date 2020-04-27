Фінкомітет продовжив розгляд правок до закону про банки

Комітет Верховної ради з питань фінансів у понеділок, 27 квітня, продовжив розгляд правок, внесених у законопроект про банківську діяльність, необхідний для кредитування Міжнародного валютного фонду. Про це свідчить порядок денний засідання комітету, опублікована на сайті парламенту.

Засідання комітету почалося о 10:00 у режимі відеоконференції.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним: проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (р.№2571-д, друге читання)", - сказано в порядку.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що фінкомітет продовжить розгляд закону 27 квітня. Зазначалося, що комітет пройшов 15 630 правок до законопроекту, що становить 94% від загальної кількості.

Як писало РБК-Україна, 21 квітня фінансовий комітет ВР почав розгляд законопроекту про банки в другому читанні.

Додамо також, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зазначила, що закон про банки Рада зможе розглянути у другому читанні не раніше травня. Для голосування необхідно, щоб набрав чинності закон про зміни в регламенті парламенту.