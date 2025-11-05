RU

Финансирование зеленой энергетики должно быть обеспечено в полном объеме, - Трохимец

Фото: эксперт рассказал о важности финансировании зеленой энергетики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Подход к формированию тарифа на передачу НЭК "Укрэнерго" должен отвечать законодательным требованиям и быть экономически обоснованным. Речь идет о проекте, который еще предстоит пройти финальное утверждение в декабре.

Об этом заявил вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трохимец, пишет РБК-Украина.

По его словам, расчет затрат на выполнение специальных обязанностей (ПСО) по поддержке производителей электроэнергии из возобновляемых источников должен базироваться на подтвержденных и реалистичных показателях - с учетом продажной цены электроэнергии Гарантированным покупателем, колебаний курса евро, рыночных тенденций и увеличения количества домашних СЭС.

"Для обеспечения 100% текущего расчета с производителями ВИЭ в 2026 году размер прогнозных расходов должен составлять ориентировочно 29,54 млрд грн", - отметил эксперт.

В то же время Трохимец подчеркнул, что проблема задолженности перед производителями "зеленой" энергии остается нерешенной. По состоянию на 31 августа 2025 года долг за прошлые периоды составляет 11,6 млрд грн (без НДС), в то время как в проекте тарифа на 2026 год предусмотрено только 4,41 млрд грн в корректировку дохода предыдущих периодов.

"При отсутствии дополнительных источников погашения задолженности остаток перед производителями ВИЭ составит около 4,6 млрд грн, а сумма средств, предусмотренных по статье корректировки дохода, должна быть увеличена до 9,0 млрд грн", - подчеркнул он.

Трохимец считает, что создание нового дефицита в финансировании специальных обязанностей приведет к новым судебным искам собственников ВИЭ, увеличению долгового давления и снижению инвестиционной привлекательности Украины.

"Положенные законом на НЭК "Укрэнерго" обязанности должны иметь источник финансирования для их выполнения. Создание нового дефицита покрытия таких обязанностей приведет к новым судебным искам владельцев ВИЭ, увеличению задолженности за счет взыскания дополнительных штрафных санкций и снижению инвестиционной привлекательности Украины в целом", - отметил он.

Напомним, согласно документу Регулятора, тариф на передачу электроэнергии может возрасти до 786,74 грн/МВт·ч (+14,6%), для зеленой металлургии - 428,63 грн/МВт·ч (+19,2%), а тариф на диспетчерское управление - до 110,15 грн/МВт·ч.

