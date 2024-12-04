Финансирование на всех уровнях: какую помощь будут получать ветераны для своего бизнеса

После принятия законопроекта о ветеранском предпринимательстве ветеранам, желающим запустить собственное дело, значительно упростят доступ к финансированию и соответствующим грантам. Программы поддержки ветеранского бизнеса будут проводиться на трех уровнях – государственном, региональном и местном.

Об этом заявила шаллова комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Украинского радио".

По ее словам, законопроект о ветеранском предпринимательстве - №10258, недавно принятый в первом чтении, начали готовить еще в 2022 году и его цель максимально упростить условия для запуска и ведения ветеранами своей предпринимательской деятельности.

"После победы Украины, количество ветеранов и членов ветеранских семей может возрасти до 5 млн человек. И наша задача - не просто их пожизненное финансовое содержание, а условия, которые позволят максимально эффективно интегрироваться в мирную жизнь. Этому будет значительно способствовать законодательство, которое пропишет условия и правила ведения ветеранского бизнеса”, - подчеркнула Шуляк.

Цель законопроекта №10258 - предусмотреть на законодательном уровне механизмы, по которым ветеранские бизнесы получат упрощенный доступ к государственному финансированию и грантам на ведение предпринимательской деятельности. Согласно документу, будут предусмотрены программы типа "єПідтримки", "єРоботи", и программы "5-7-9" для всех других бизнесов, которые уже эффективно работают.

"Они будут максимально адаптированы под ветеранские сообщества. Конечно, это будут программы регионального уровня, где на уровне областных бюджетов будут закладываться соответствующие средства. И, конечно, это программы, которые будут непосредственно касаться местного уровня. Потому что в общинах, где будет развиваться ветеранское предпринимательство, будут бороться за то, чтобы ветеранский бизнес развивался у них", – пояснила Шуляк.

По ее словам, ветеранская община – это очень креативные люди, которые используют разные инновационные подходы для внедрения того или иного вида деятельности. Поэтому это все будет в плюс и в развитии этой общины.

При этом парламентария уточнила, что соответствующие программы предусмотрены на всех трех уровнях - государственном, региональном и местном. , то государство на центральном уровне компенсирует соответствующие проценты, а областные и местные программы также могут компенсировать проценты, добавила Шуляк.

"Кстати, есть предприятия, которые по кредитам платят "ноль" именно по этой программе, потому что идет компенсация на всех трех уровнях. И здесь для поддержки ветеранского предприятия будет применен такой механизм", - резюмировала Шуляк.

Напомним, 29 октября 2024 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о ветеранском предпринимательстве.

Это будут и самозанятые ветераны, это будут и ФЛП, основанные ветеранами, это будут и юридические лица, которые созданы или ветеранами или членами их семей, если в уставном капитале более 60%. И именно для таких хозяйствующих субъектов будет применяться государственная поддержка.