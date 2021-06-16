Фінансовий регулятор США зберіг ставку на рівні 0-0, 25% річних
Федеральна резервна система (ФРС) США за підсумками засідання в червні зберегла базову процентну ставку на рівні 0-0, 25% річних. При цьому американський регулятор підвищив прогноз по інфляції з 2,4% до 3,4% на 2021 рік, а на 2022-й - з 2,1% до 2%.
Про це йдеться в повідомленні регулятора.
"Комітет вирішив зберегти діапазон ставки по федеральних фондах на рівні від 0 до 0,25% і очікує, що буде доцільно підтримувати цей діапазон до тих пір, поки умови на ринку праці не досягнуть рівнів, узгоджених з ФРС", - наголошується в повідомленні.
Фінансовий регулятор також зберіг щомісячний викуп активів на загальну суму 120 млрд доларів, включаючи цінні папери Казначейства США на 80 млрд і іпотечні бонди на 40 млрд доларів "до досягнення істотного прогресу в русі до цілей максимальної зайнятості та цінової стабільності".
При цьому ФРС поліпшило прогноз по ВВП США і зберегла прогноз по безробіттю на 2021 рік. "Прогноз по зростанню ВВП на 2021 рік поліпшено до 7% з березневого прогнозу зростання на 6,5%. На 2022 рік прогноз залишився на рівні в 3,3%, як і в березні", - уточнюється в прес-релізі.
Прогноз по безробіттю в США на 2021 рік був збережений на рівні 4,5%, на 2022 рік - поліпшений до 3,8% з 3,9%.
Прогноз по інфляції на 2021 рік підвищений до 3,4% з 2,4%, на 2022 рік - до 2,1% з 2%. Прогноз по базовій інфляції (за вирахуванням сезонних коливань) на 2021 рік підвищений до 3% з 2,2%, а на 2022 рік - до 2,1% з 2%.
Як повідомляло РБК-Україна, в квітні 2021 року середня ефективна ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку знизилася до 13,5% в порівнянні з 14,0% в березні, на первинному - зберігалася на рівні близько 17,4%. Ефективні ставки включають номінальну, а також всі супутні витрати позичальників і розраховуються на весь термін кредиту.
Відзначимо, за даними НБУ, в кінці І кварталу 2021 року, не зважаючи на очікування нових карантинних обмежень, банки оптимістично оцінювали перспективи відновлення кредитування. Очікування приросту кредитного портфеля фізичних осіб були найвищі за весь період спостережень (з початку 2015 року).
Нагадаємо, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в травні 2021 року в національній валюті становили 34,1% річних. У порівнянні з квітнем ставки виросли на 0,1 п. п.