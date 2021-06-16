Фінансовий регулятор США зберіг ставку на рівні 0-0, 25% річних

Федеральна резервна система (ФРС) США за підсумками засідання в червні зберегла базову процентну ставку на рівні 0-0, 25% річних. При цьому американський регулятор підвищив прогноз по інфляції з 2,4% до 3,4% на 2021 рік, а на 2022-й - з 2,1% до 2%.

"Комітет вирішив зберегти діапазон ставки по федеральних фондах на рівні від 0 до 0,25% і очікує, що буде доцільно підтримувати цей діапазон до тих пір, поки умови на ринку праці не досягнуть рівнів, узгоджених з ФРС", - наголошується в повідомленні.

Фінансовий регулятор також зберіг щомісячний викуп активів на загальну суму 120 млрд доларів, включаючи цінні папери Казначейства США на 80 млрд і іпотечні бонди на 40 млрд доларів "до досягнення істотного прогресу в русі до цілей максимальної зайнятості та цінової стабільності".

При цьому ФРС поліпшило прогноз по ВВП США і зберегла прогноз по безробіттю на 2021 рік. "Прогноз по зростанню ВВП на 2021 рік поліпшено до 7% з березневого прогнозу зростання на 6,5%. На 2022 рік прогноз залишився на рівні в 3,3%, як і в березні", - уточнюється в прес-релізі.

Прогноз по безробіттю в США на 2021 рік був збережений на рівні 4,5%, на 2022 рік - поліпшений до 3,8% з 3,9%.

Прогноз по інфляції на 2021 рік підвищений до 3,4% з 2,4%, на 2022 рік - до 2,1% з 2%. Прогноз по базовій інфляції (за вирахуванням сезонних коливань) на 2021 рік підвищений до 3% з 2,2%, а на 2022 рік - до 2,1% з 2%.