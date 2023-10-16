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Финансовый комитет Рады переголосовал норму о проверках политически значимых лиц

Фото: Рада готовится принять закон о финансовом мониторинге политически значимых лиц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пересмотрел свое решение по законопроекту о финансовом мониторинге политически значимых лиц. Норму, которая помешает евроинтеграции, убрали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена комитета Верховной рады Ярослава Железняка в Telegram.

Правку №101 (вызвавшую обеспокоенность наших партнеров) об откладывании вступления в силу закона с момента вступления в ЕС - отклонили", - написал он.

Как отметил глава комитета Даниил Гетманцев, "законопроект о пепах поддержан в редакции, согласованной с партнерами, недоразумение исправлено".

Законопроект о PEPs

Напомним, Верховная рада 21 сентября одобрила в первом чтении изменения в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Законопроектом №9269-д, в частности, предлагается создать реестр политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЕРs) и вернуть для них пожизненный финансовый мониторинг (вместо трех лет).

Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть выполнен до конца сентября 2023 года. Также это условие начала переговоров о членстве с ЕС.

В то же время, Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 13 октября рекомендовал ко второму чтению отложить вступление закона. Эту норму решили переголосовать.

Кто такие PEPs

Politically Exposed Persons (PEPs) является термином, используемым в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. PEPs - это лица, занимающие высокие государственные должности или международные должности, а также их близкие родственники.

В Украине к политически значимым лицам относятся лица, занимающие высокие государственные должности, это президент, премьер-министр, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство НБУ и т.д .

 

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