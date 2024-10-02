Финансовые потери Украины от войны превысили 1 трлн долларов, - исследование

С начала полномасштабного вторжения России общая сумма косвенных потерь, которые были нанесены Украине, оцениваются в 1,164 трлн долларов (выручка). Потери добавленной стоимости составляют 385 млрд долларов и превышают ВВП Украины в 2021 году почти вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Киевской школы экономики ( KSE ).

По сравнению с предыдущим отчетом, опубликованным год назад, это означает рост потерь выручки более чем в три раза.

Это вызвано как расширением перечня пострадавших субъектов, так и увеличением оценочного периода (с 34 до 46 месяцев).

Отчет охватывает период с февраля 2022 года по июнь 2024 года (фактические потери) и период до конца 2025 года включительно (18 месяцев с даты сбора данных). Разделение на фактические и прогнозные потери носит условный характер, поскольку самые свежие данные по финансовым показателям компаний доступны только за 2023 год.

Потери по секторам экономики

С точки зрения выручки наибольшие суммы косвенных потерь приходятся на производительные секторы. Это торговля (450,5 млрд долларов), промышленность вместе со строительством и услугами (410 млрд долларов) и сельское хозяйство (83,1 млрд долларов). Также большие потери понесли главные инфраструктурные сектора - энергетика и транспорт (43,1 млрд долларов и 38,8 млрд долларов соответственно).

С точки зрения дополнительных расходов, крупнейшими группами являются разминирование и жилищный сектор (42 млрд долларов и 22 млрд долларов соответственно). В сфере жилья преимущественно идет речь о дополнительных расходах граждан на аренду жилья, которое мы учитываем в потерях, хотя технически это означает перераспределение доходов между украинскими гражданами.

Кроме того, существенно выросли и возрастут расходы государства на социальные выплаты (на 10 млрд долларов). По всем секторам, на демонтаж разрушенных объектов и вывоз отходов приходится 13,4 млрд долларов.