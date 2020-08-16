Фінансова підтримка Лівану залежить від реформ, - держдеп США

Ліван отримає фінансову підтримку тільки тоді, коли його лідери проведуть реформи. Влада Лівану повинні нарешті відреагувати на вимоги свого народу про належноме управлінні і покінчити з корупцією.

Про це заявив заступник державного секретаря США з політичних питань Девід Хейл, пише Reuters.

Він зазначив, що США готові співпрацювати з Конгресом, щоб виділити до 30 млн доларів додаткових коштів, щоб забезпечити потік зерна через порт Бейрута на терміновій тимчасовій основі.

"Коли ми побачимо ліванських лідерів, прихильних реальних змін, змін на словах і ділах, Америка і її міжнародні партнери відреагують на системні реформи постійної фінансовою підтримкою", - сказав Хейл.

Нагадаємо, 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух в порту, в результаті якого загинули понад 170 осіб і тисячі отримали поранення. Незабаром по Лівану прокотилися протести. Уряд країни оголосив про свою відставку.

Раніше Німеччина заявила про готовність надати Лівану допомогу для ліквідації наслідків вибухів в Бейруті в обмін на боротьбу з корупцією.

Також глава МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що Лівану необхідно уряд, здатний боротися з корупцією і проводити реформи.