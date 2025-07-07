Финансовая подушка Украины выросла на полмиллиарда долларов благодаря помощи союзников

Благодаря увеличению международной помощи Нацбанк нарастил резервы. Объем является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Международные резервы Украины в течение июня 2025 года выросли на 1,2% (на 530,1 млн долларов) до 45,066 млрд долларов.
Как отметили в НБУ, такая динамика обусловлена значительными объемами поступлений от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.
По данным НБУ на валютные счета правительства в НБУ в июне поступило 4,087 млрд долларов в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Из этой суммы:
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 524,0 млн долларов. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 426,2 млн долларов.
Также НБУ продал из резервов на межбанке 2,955 млрд долларов.
НБУ ожидает, что в этом году Украина получит рекордные объемы внешней финансовой помощи (около 55 млрд долларов) прежде всего благодаря быстрому перечислению траншей в рамках программы ERA Loans.
Значительные нынешние поступления также позволят нарастить международные резервы Украины до 58 млрд долларов и в дальнейшем обеспечивать устойчивость валютного рынка.
Однако, из-за сокращения объемов международной финансовой помощи и роста обслуживания и выплат по внешнему государственному долгу валовые резервы снизятся до 47-49 млрд долларов в 2026-2027 годах.
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