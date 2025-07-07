Финансовая подушка Украины выросла на полмиллиарда долларов благодаря помощи союзников

Международные резервы Украины в течение июня 2025 года выросли на 1,2% (на 530,1 млн долларов) до 45,066 млрд долларов.



Как отметили в НБУ, такая динамика обусловлена значительными объемами поступлений от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Изменение в июне

По данным НБУ на валютные счета правительства в НБУ в июне поступило 4,087 млрд долларов в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Из этой суммы:

1,690 млрд долларов - от Канады;

1,247 млрд долларов - через счета Всемирного банка;

1,150,7 млрд долларов - от Евросоюза.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 524,0 млн долларов. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 426,2 млн долларов.

Также НБУ продал из резервов на межбанке 2,955 млрд долларов.