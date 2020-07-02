Фінансування робіт з безпеки мереж в тарифі "Вінницягазу" становить менше третини

Газовий вентиль (УНІАН)

На безпеку мереж передбачено 99 гривень на 1 км газопроводів в місяць

Фінансування робіт з безпеки мереж в діючому тарифі на розподіл газу для АТ "Вінницягаз" становить менше третини від потреби. При такому дефіциті і відсутності інвестицій до кінця року у Вінницькій області вичерпають свій технічний ресурс 345 км газопроводів і 140 газорегуляторних пунктів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"На сьогоднішній день за рахунок тарифу галузь фінансується лише на 30%. На решту 70% банально немає ресурсу. Умовно кажучи, ми можемо замінити лише 3 лічильника замість 10, пофарбувати 300 м газопроводу замість 1000 м, або зовсім не фарбувати, замість того щоб заправити машини аварійки, придбати комплектуючі для ремонту мереж або виплатити зарплату працівникам. В пріоритеті, безумовно, заходи безпеки", - говорить фінансовий директор АТ "Вінницягаз" Сергій Кібітлевський.

У прес-службі відзначили, що в чинному тарифі на розподіл газу для АТ "Вінницягаз" на безпеку мереж передбачено 99 гривень на 1 км газопроводів в місяць. Зокрема, мова йде про витрати на ремонт газопроводів і обладнання, а також матеріали для них, електроенергію для станцій електрохімзахисту, пально-мастильні матеріали та ін

"600 км газорозподільних мереж регіону побудовано більше 40 років тому. Вони вже повністю вичерпали свій термін експлуатації. Ще майже 3 тисячі км газопроводів незабаром теж розміняють четвертий десяток. Вони зношені, потребують ремонту, реконструкції, а то і заміни окремих ділянок або обладнання. Такі роботи фінансуються за рахунок коштів тарифу на доставку газу", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, "Вінницягаз" обслуговує 17,5 тисяч км газорозподільних мереж, 3 тисячі ГРП та ШГРП, десятки тисяч різного роду пристроїв, регулює та захисного обладнання на мережах. В цьому році "Вінницягаз" вже провів ремонт 226 ГРП, 800 ШГРП, замінив 500 м зношених газопроводів. Протягом останнього року встановив близько сотні нових ШГРП, які забезпечують стабільність тиску газу, очищення його від дрібнодисперсних частинок, безпечну подачу на конфорки споживачів по всьому регіону.

"Компанія постійно здійснює технічний огляд і регулювання газорозподільного обладнання, станцій електрохімзахисту мереж від корозії. Проводить заміну засувок, вимикаючих пристроїв, лічильників, ревізію сполук, виявляє та усуває просочування газу, ліквідує аварійні ситуації. З початку цього року аварійно-диспетчерська служба "Вінницягаз" здійснила майже 6 тис. виїздів за викликами 104. Все це в комплексі забезпечує злагоджену роботу єдиного складного механізму - газорозподільної системи регіону, безаварійне та безперебійне постачання газу. Тому, потребує належних інвестицій, адже економити на безпеці занадто дорого", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Мария Тарарыева