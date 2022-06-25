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Фінансування пенсій збільшили: ПФУ назвав суму за червень

Фото: пенсії у червні профінансували на суму 51,2 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України 24 червня завершив фінансування пенсій за червень. На пенсійні виплати за місяць спрямовано 51,2 млрд гривень, що більше, ніж у травні (48,7 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними прес-служби, направлено:

  • 12,0 млрд грн - на виплату пенсій через АТ "Укрпошта",
  • 39,2 млрд грн - через уповноважені банки.

Уповноважені банки зарахували на рахунки пенсіонерів 100% виплат. За повідомленням АТ "Укрпошта", станом на 23 червня доставлено 69,80% профінансованої суми за червень.

Нагадаємо, пенсії до кінця 2022 року перерахують тричі. Підстави для перерахунку призначених пенсій визначено законодавством України. У 2022 році зміна розміру виплат запланована на 1 липня, 1 жовтня та 1 грудня.

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