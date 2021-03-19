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Фінансувалась з Росії: СБУ заблокувала ще одну ботоферму

Автор: Андрій Козловський

Служба безпеки України викрила ботоферму, яка працювала з більш як 5 тисяч акаунтів та поширювала неправдиву інформацію про Україну. Фінансування вона отримувала з території Росії.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, ботоферма знаходилась в одній із орендованих квартир Києва.

"Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси використовували для створення і просування фейкових акаунтів у соціальних мережах для поширення неправдивої інформації серед населення. Виконавці діяли в інтересах третіх осіб, які підтримували гібридну війну проти України", - йдеться у повідомленні.

Під час проведення обшуків у квартирі правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання, понад 3 тисячі сім-карт. Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.361 (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів) ККУ.

Наразі триває досудове слідство. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до протиправної діяльності.

Фото: СБУ викрила ботоферму (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше СБУ заблокувала ботоферму, яка розповсюджувала фейки в соціальних мережах в інтересах Росії.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області накрили ботоферму, яка поширювала фейки про Україну і масово "мінувала" об'єкти.

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