Фінансувалась з Росії: СБУ заблокувала ще одну ботоферму

Служба безпеки України викрила ботоферму, яка працювала з більш як 5 тисяч акаунтів та поширювала неправдиву інформацію про Україну. Фінансування вона отримувала з території Росії.
Як повідомляється, ботоферма знаходилась в одній із орендованих квартир Києва.
"Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси використовували для створення і просування фейкових акаунтів у соціальних мережах для поширення неправдивої інформації серед населення. Виконавці діяли в інтересах третіх осіб, які підтримували гібридну війну проти України", - йдеться у повідомленні.
Під час проведення обшуків у квартирі правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання, понад 3 тисячі сім-карт. Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.361 (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів) ККУ.
Наразі триває досудове слідство. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до протиправної діяльності.
Фото: СБУ викрила ботоферму (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше СБУ заблокувала ботоферму, яка розповсюджувала фейки в соціальних мережах в інтересах Росії.
Також РБК-Україна писало, що у Львівській області накрили ботоферму, яка поширювала фейки про Україну і масово "мінувала" об'єкти.