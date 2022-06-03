Фінальним акордом війни стане трибунал для Путіна, - Україна в Радбезі ООН

Майже 100 днів мужнього опору ЗСУ та всього українського народу ясно показали, що війна закінчиться поразкою Росії. Фінальним акордом війни стане трибунал для президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрінформ" , про це заявив радник постпреда України при ООН Сергій Дворник.

Він нагадав, що Україна підтримала ідею створення спеціального кримінального трибуналу для покарання за військові злочини.

"Такий трибунал стане заключним акордом війни для Путіна, Шойгу, Герасимова, Лаврова та інших російських військових злочинців. Після 100 днів мужнього опору ЗСУ та всього українського народу ясно, що ця неспровокована і невиправдана агресивна війна закінчиться поразкою Росії. цивілізованого світу", - сказав дипломат.

Двірник розповів, що лише на Київщині після відступу російської армії було виявлено 1200 тіл убитих мирних жителів. Число жертв серед цивільного населення в Маріуполі, за його словами, можна буде підрахувати лише після деокупації міста, "проте ясно, що вбито десятки тисяч".

За словами дипломата, щодня в Україні скоєно близько 200-300 військових злочинів, а їхня загальна кількість з початку вторгнення перевищує 15 тисяч.

Нагадаємо, в березні секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що російських військових злочинців чекає трибунал. Він також говорив, що за ними прийдуть ,як "за Бен Ладеном або Адольфом Ейхманом".

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