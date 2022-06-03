Финальным аккордом войны станет трибунал для Путина, - Украина в Совбезе ООН

Почти 100 дней мужественного сопротивления ВСУ и всего украинского народа ясно показали, что война закончится поражением России. Финальным аккордом войны станет трибунал для президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" , об этом заявил советник постпреда Украины при ООН Сергей Дворник.

Он напомнил, что Украина поддержала идею создания специального криминального трибунала для наказания за военные преступления.

"Такой трибунал станет заключительным аккордом войны для Путина, Шойгу, Герасимова, Лаврова и других российских военных преступников. После 100 дней мужественного сопротивления ВСУ и всего украинского народа ясно, что эта неспровоцированная и неоправданная агрессивная война закончится поражением России. Поражением, которое станет победой всего цивилизованного мира", - сказал дипломат.

Дворник рассказал, что только в Киевской области после отступления российской армии было обнаружено 1200 тел убитых мирных жителей. Число жертв среди гражданского населения в Мариуполе, по его словам, можно будет подсчитать только после деоккупации города, "однако ясно, что убиты десятки тысяч".

По словам дипломата, ежедневно в Украине совершается около 200-300 военных преступлений, а их общее количество с начала вторжения превышает 15 тысяч.

Напомним, в марте секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что российских военных преступников ждет трибунал. Он также говорил, что за ними придут, как "за Бен Ладеном или Адольфом Эйхманом".

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