Фінальне випробування для Європи. Зеленський заявив, що Україна зробила все для членства в ЄС
Президент України впевнений, що український народ вже зробив все для членства України в ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення президента України Володимира Зеленського.
"У Європі тривають дискусії з приводу майбутнього членства України в ЄС. Я вважаю, що наш народ, наша держава, наша армія вже зробили все, щоб нас хотіли бачити там. Серед рівних", - зазначив Зеленський.
Також він упевнений, що прийняття України в ЄС – це фінальний іспит для Європи. За його словами, серед лідерів є ті, хто підтримує Україну, але є і ті, хто підтримує тільки себе.
"Ми бачимо, як нас підтримують народи цих країн. І це головне. Тому що я точно знаю, якби люди вирішували членство в ЄС, то вони б підтримали Україну. Я знаю, що український народ вже в Євросоюзі. Ну а політики, Я впевнений, що вони підлаштуються", - додав президент України.
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