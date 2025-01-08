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Финальный пакет помощи Украине от администрации Байдена будет на 500 млн долларов, - СМИ

Среда 08 января 2025 20:07
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Финальный пакет помощи Украине от администрации Байдена будет на 500 млн долларов, - СМИ Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Финальный пакет помощи Украине от администрации действующего президента США Джо Байдена будет на сумму 500 млн долларов. Поэтому еще около 3,8 млрд долларов на поддержку Киева останутся неиспользованными.

Как сообщает РБК-Украина, об этом передала корреспондентка "Голоса Америки" Карла Бабб с авиабазы "Рамштайн".

Как сообщается, финальный пакет вооружений для Украины от администрации Байдена, который планируют объявить в четверг, 9 января, будет на сумму 500 млн долларов.

Таким образом еще около 3,8 млрд долларов на программу PDA останутся неиспользованными, несмотря на обещания Белого дома потратить всю сумму до конца каденции Байдена.

Как сообщили в Пентагоне, эти средства перейдут в распоряжение Дональда Трампа после его инаугурации 20 января.

Помощь Украине от США

Напомним, недавно сообщалось, что США могут объявить значительный пакет военной помощи Украине. Это, вероятно, произойдет в рамках визита главы Пентагона Ллойда Остина в Германию на встречу в формате "Рамштайн" 9 января.

AP со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников США сообщило, это будет "финальный" пакет помощи для Украины от администрации президента США Джо Байдена.

По словам источников издания, Вашингтон все же не успеет потратить на помощь Украине около 4 млрд долларов, которые остались в рамках одобренного Конгрессом финансирования.

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