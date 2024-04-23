Финальный акт. Поддержит ли Сенат США помощь Украине и что дальше

Содержание

Что в законопроекте

В своем законопроекте спикер Джонсон заложил на помощь Украине и связанные с ней расходы 60,84 млрд долларов. Треть этих средств будет израсходована на пополнение американских запасов, потраченных на поддержку украинцев. То есть фактически эти 23,2 млрд долларов так и останутся в Штатах.

В общей сложности на оборонные расходы в законопроекте Джонсона предусмотрено 49,9 млрд долларов. Они включают и расходы на вооружение, которое будут покупать Украине или передавать из запасов США. Также в документе предусмотрено 1,57 млрд на экономическую помощь Украине и еще 400 млн на защиту границ и гуманитарное разминирование.

Кроме того, Украина в рамках инициативы Джонсона получит 7,8 млрд долларов прямой бюджетной поддержки. Но это будет кредит, условия которого будут определены отдельным договором между Киевом и Вашингтоном.

Однако этот кредит может быть списан после 5 ноября 2024 года - то есть после выборов президента США. Поэтому фактически то, спишут ли Украине кредит, будет зависеть от того, кто победит на выборах в США.

Еще одним важным пунктом этого законопроекта являются дальнобойные ракеты ATACMS. Документ обязывает президента США немедленно передать эти ракеты Украине. Но он может отказаться, если такая передача может навредить национальной безопасности США, официально уведомив об этом комитеты Палаты представителей и Сената США. Поэтому такой отказ вряд ли останется тайной, а наоборот, имеет все шансы стать инструментом политической борьбы накануне американских выборов.

Проголосует ли Сенат

Результат голосования в Сенате, большинство в котором имеюи демократы, вряд ли станет неожиданностью для украинцев. Тем более, что среди сенаторов-республиканцев также много сторонников Украины. Можно с уверенностью сказать, что когда речь идет о Сенате, то вопрос стоит не "как", а "когда" проголосуют по украинскому вопросу.

Рассмотрение помощи Украине вместе с другими законопроектами Джонсона по Израилю, Тайваню и вопросам нацбезопасности США должно начаться сегодня в 20:00 по киевскому времени. Однако это еще не будет финальным голосованием.

Ожидается, что сенатор-республиканец Майк Ли может попытаться затянуть рассмотрение вопроса предложением одобрить возможность подавать поправки к уже одобренному Палатой представителей законопроекту о помощи Украине. Поэтому, вероятно, первым голосованием Сенат отклонит это предложение, поскольку для этого нужно простое большинство голосов.

​​​

Фото: Сенат США сегодня приступит к рассмотрению вопроса помощи Украине (Getty Images)

Затем последует второе голосование, но и оно не финальное. Это будет преодоление так называемого флибустьерства – процедурной хитрости, которая время от времени используется в Сенате для затягивания рассмотрения вопросов. Флибустьерство позволяет сенаторам проводить бесконечные дебаты, фактически, пока они смогут стоять на ногах. Однажды сенатор Тед Круз произносил речь с трибуны Сената более 21 часа.

Чтобы преодолеть флибустьерство и перейти к рассмотрению законопроекта без дебатов нужно собрать 60 голосов из 100. Поэтому здесь демократическому большинству понадобится помощь как минимум девяти республиканцев.

Учитывая это, рассмотрение украинского вопроса в Сенате может затянуться на несколько дней. Но ожидается, что финальное голосование состоится до конца недели.

Когда ждать помощи от США

После решения Сената, документ должен будет подписать американский президент Джо Байден. Еще до одобрения украинского законопроекта в Палате представителей в администрации Байдена пообещали не затягивать с новым пакетом военной помощи Украине. Как заявляла представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, новые поставки оружия начнутся "сразу" после окончательного решения Конгресса.

Более того, во время телефонного разговора на этой неделе Байден лично заверил украинского президента Владимира Зеленского, что новый пакет помощи будет предоставлен быстро.

"Мы обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. Имею уверение президента, что он будет быстрым и мощным и усилит наши противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские способности", - рассказывал Зеленский после разговора с Байденом в понедельник.

Издание The News York Times писало, что первая партия американской помощи может поступить в Украину уже через несколько дней после подписания законопроекта Байденом. По данным The News York Times, это, вероятно, будут ракеты для противовоздушной обороны и снаряды для артиллерии, которые возьмут из запасов Пентагона в Германии для быстрой доставки.

В то же время глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер выражал надежду, что решение о военной помощи Украине будет принято во вторник или среду, а новый пакет будет включать ракеты ATACMS.

Однако, как писало The News York Times со ссылкой на анонимных американских генералов, дальнобойные ракеты начнут поставлять в Украину только после того, как на склады Пентагона начнут поступать ракеты Precision Strike Missiles, созданные для замены ATACMS.

Надежду на то, что Украина быстро получит ATACMS дает то, что Байден и Зеленский уже договорились об их передаче.