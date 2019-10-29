Фіналіст ЧС-2018 готовий розірвати контракт з "Барселоною"

Півзахисник каталонської "Барселони" Іван Ракітіч має намір змінити команду в зимове трансферне вікно. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, футболіст зустрівся з керівництвом "синьо-гранатових" і отримав згоду на перехід в інший клуб. Півзахисник незадоволений недоліком ігрових хвилин.

У поточному сезоні чемпіонату Іспанії Ракітіч виходив на поле в шести матчах і не відзначився результативними діями.

Раніше з'являлася інформація, що на 31-річного хорвата претендують "Манчестер Юнайтед" і "Інтер". Варто відзначити, що в літнє трансферне вікно Ракітіч був за крок від оренди в "Ювентус" з правом викупу.

У складі збірної Хорватії хавбек дійшов до фіналу чемпіонату світу-2018, де поступився Франції.

Водночас, "Барселона" проявляє інтерес до 24-річного італійського півзахисника "Інтера" Стефано Сенсі, який знаходиться в міланському клубі на правах оренди з "Сассуоло". Каталонці готові включити його в угоду Ракитича.

Нагадаємо, як повідомлялось раніше, "Барселона" у найближче зимове трансферне вікно має намір зосередитися на продажу декількох гравців команди, а не на підписанні новачків.