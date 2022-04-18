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У фільтраційних таборах РФ понад 20 000 мешканців Маріуполя. Це геноцид, - Денісова

Фото: у фільтраційних таборах знаходяться понад 20 тисяч жителів Маріуполя (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти утримують у фільтраційних таборах понад 20 тисяч жителів Маріуполя. Потім українців примусово вивозять до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.

За її словами, на території Маріуполя є щонайменше чотири фільтраційних табори, в яких заходиться понад 20 тисяч осіб. Відомо, що у селі Безіменне також є табір, в якому від 5-7 тисяч громадян.

Крім того, окупанти заявляють про плани штурмувати територію заводу "Азовсталь", де знаходиться не менше тисячі цивільних громадян. Вони не хочуть покидати сховище, оскільки їхні будинки зруйновані, а також їх можуть відправити до фільтраційних таборів.

"Дії рашистської армії в Маріуполі - акт геноциду українського народу, відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду", - зазначила омбудсмен.

Нагадаємо, Україна вимагає створення гуманітарного коридору з Маріуполя до Бердянська.

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Війна Росії проти УкраїниМаріуполь