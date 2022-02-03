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Фільм про легендарного форварда "Мілана" вийшов у прокат

Автор: Андрій Вирва

Відсьогодні в українських кінотеатрах розпочався показ біографічного фільму "Я – Златан".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на kinoafisha.ua.

Фільм про форварда "Мілана" знято за книгою Златана Ібрагімовича і Давида Лагеркранца "Я – Златан Ібрагімович".

"Він виріс в одному із найкримінальніших районів і з самих низів потрапив на вершину світового футболу. Завдяки завзятості, удачі і вродженому таланту йому вдалось заволодіти серцями мільйонів. Його ім’я скандує натовп, і коли він з’являється - стадіони в захваті. Ім’я легенди – Златан Ібрагімович, і це його історія", – йдеться в описі фільму.

Хто такий Златан Ібрагімович

40-річний шведський форвард, який за свою кар’єру виступав за: "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Інтер", "Барселону", "Мілан", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед", "Лос-Анджелес Гелаксі". З грудня 2019 року знову грає за італійський "Мілан".

На даний момент провів за збірну Швеції 118 матчів та забив 62 голи, але Златан продовжує виступи за збірну, тому може покращити свою статистику.

За свою кар’єру вигравав національні чемпіонати чотирьох країн: двічи чемпіонат Нідерландів, шість раз чемпіонат Італії, чемпіонат Іспанії та чотири рази чемпіонат Франції.

За часи своєї кар’єри, на клубному рівні провів 854 матчі, в яких забив 510 голів.

Нагадаємо, що київське "Динамо" на зборах в Туреччині здобуло вольову перемогу над сербським клубом "Чукарічкі" з рахунком 3:2.

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Златан ИбрагимовичфильмыФутбол