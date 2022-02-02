"Динамо" вирвало вольову перемогу на зборах у Туреччині

Київське "Динамо" здобуло феєричну перемогу над сербським клубом "Чукарічкі". Після перших 45 хвилин чемпіон України поступався з рахунком 0:2.

Детальніше про спаринг – у звіті РБК-Україна .

Стартові хвилини були за киянами. Спершу Гармаш перевірив пильність кіпера белградців ударом після пасу Тимчика. Згодом на постріл з-за меж штрафного майданчика наважився Антюх – воротар відбив м'яч перед собою.

Однак, наразі третя команда сербської Суперліги згодом вирівняла гру. А ближче до середини тайму влаштувала "динамівцям" справжній холодний душ. На 16-й хвилині Марко Раконьяц виграв другий поверх у Сироти й головою спрямував м'яч у дальній кут воріт Бойка.

Усього за хвилину той же Раконьяц запресингував Гармаша в центрі поля, протягнув м'яч до штрафного й відкинув на партнера, а Стефан Чоловіч елегантно й результативно підсік сферу над воротарем "Динамо" – 0:2.

Такий розвиток подій шокував команду Луческу. До кінця першої половини кияни фактично так і не створили моментів. Натомість "Чукарічкі" цілком могли забити втретє.

Серія замін у перерві змінила гру в другому таймі. "Динамо" почало нагнітати ситуацію біля воріт суперника. Міг забивати Сидорчук, змарнував свій момент Вітінью.

Зрештою, на 70-й хвилині відквитав один гол Микола Шапаренко. Хавбек не зміг реалізувати одинадцятиметровий, але вдало зіграв на добиванні. Тут же Віталій Буяльський зрівняв рахунок – українець розкішно поклав з льоту після пасу Вітінью.

І саме бразильський легіонер киян став героєм зустрічі. На 83-й хвилині він втік на побачення з голкіпером після класної передачі Сидорчука з глибини й технічно поклав м'яч під дальню стійку – 3:2.

Склад "Динамо" (1-й тайм): Бойко –Тимчик, Бурда, Сирота, Дубінчак – Шепелєв, Бражко, Гармаш, Де Пена, Антюх – Кулач

2-й тайм: Бущан – Кендзьора, Забарний, Боль, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Вітінью, Циганков – Ванат