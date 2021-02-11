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Філіппіни очікують першу партію китайської COVID-вакцини Sinovac

Автор: Андрій Козловський

Філіппіни цього місяця планують отримати 600 тисяч доз китайської вакцини від коронавірусу Sinovac Biotech. Перша поставка повинна відбутися до 23 лютого.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Як повідомляється, перші 100 тисяч доз китайської вакцини будуть передані солдатам. Решту отримають медичні працівники.

Влада Філіпін також має намір почати свою програму масової вакцинації з використанням 117 тисяч доз препарату Pfizer-BioNTech, які були отримані через міжнародний центр обміну вакцинами COVAX. Їх також повинні доставити в країну у цьому місяці.

Філіппіни уклали угоди про постачання з Moderna, Gamaleya, Janssen, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Novavax на 148 млн доз вакцин від коронавірусу, велика частина яких, як очікується, буде доставлена ​​в другому і третьому кварталах цього року.

Зазначається, що в країні у цьому році планують зробити щеплення 70 млн громадян, або двом третинам зі 108 млн жителів країни, для досягнення колективного імунітету.

Нагадаємо, компанія Sinovac подала в Міністерство охорони здоров'я документи на реєстрацію вакцини від коронавірусу в Україні. Компанія хоче отримати дозвіл на екстренне застосування вакцини.

Крім того, агентство Reuters заявило, що поставки вакцини Sinovac в Україну можуть затриматися. Імпортер просив Україну дозволити перенесення поставок на квітень.

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