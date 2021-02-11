Філіппіни очікують першу партію китайської COVID-вакцини Sinovac

Як повідомляється, перші 100 тисяч доз китайської вакцини будуть передані солдатам. Решту отримають медичні працівники.

Влада Філіпін також має намір почати свою програму масової вакцинації з використанням 117 тисяч доз препарату Pfizer-BioNTech, які були отримані через міжнародний центр обміну вакцинами COVAX. Їх також повинні доставити в країну у цьому місяці.

Філіппіни уклали угоди про постачання з Moderna, Gamaleya, Janssen, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Novavax на 148 млн доз вакцин від коронавірусу, велика частина яких, як очікується, буде доставлена ​​в другому і третьому кварталах цього року.

Зазначається, що в країні у цьому році планують зробити щеплення 70 млн громадян, або двом третинам зі 108 млн жителів країни, для досягнення колективного імунітету.