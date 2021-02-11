Филиппины ожидают первую партию китайской COVID-вакцины Sinovac

Как сообщается, первые 100 тысяч доз китайской вакцины будут переданы солдатам. Остальные получат медицинские работники.

Власти Филиппин также намерены начать свою программу массовой вакцинации с использованием 117 тысяч доз препарата Pfizer-BioNTech, которые были получены через международный центр обмена вакцинами COVAX. Их должны доставить в страну в этом месяце.

Филиппины заключили соглашения о поставках с Moderna, Gamaleya, Janssen, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Novavax на 148 млн доз вакцин от коронавируса, большая часть которых, как ожидается, будет доставлена во втором и третьем кварталах этого года.

Отмечается, что в стране в этом году планируют сделать прививки 70 млн граждан, либо двум третям со 108 млн жителей страны, для достижения коллективного иммунитета.