UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Филиппины ожидают первую партию китайской COVID-вакцины Sinovac

Автор: Андрей Козловский

Филиппины этого месяца планируют получить 600 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac Biotech. Первая поставка должна состояться до 23 февраля.

Об этом сообщает Bloomberg.

Популярные новости
Количество новых случаев заражения COVID снижается четвертую неделю подряд, - ВОЗ 10 февраля 2021
В Британии нелегалам предложат вакцинацию без каких-либо проверок документов 08 февраля 2021
AstraZeneca увеличит производство COVID-вакцины в Европе 10 февраля 2021
Штат Джорджия начал расследовать попытки Трампа отменить результаты выборов 09 февраля 2021
В ВОЗ не установили, какое животное стало "резервуаром" COVID-19 09 февраля 2021
У Путина отреагировали на новые протесты в России: в "кошки-мышки" играть не будем 09 февраля 2021
Защитники природы заявили о попытках сделки Германии и США по "Северному потоку-2" 09 февраля 2021
Как COVID попал на рынок в Ухане, установить невозможно. Вывод китайских экспертов 09 февраля 2021
В ООН выяснили, откуда Северная Корея берет деньги на ядерное оружие 09 февраля 2021
В Южной Корее одобрили применение вакцины от COVID AstrаZeneca 10 февраля 2021

Как сообщается, первые 100 тысяч доз китайской вакцины будут переданы солдатам. Остальные получат медицинские работники.

Власти Филиппин также намерены начать свою программу массовой вакцинации с использованием 117 тысяч доз препарата Pfizer-BioNTech, которые были получены через международный центр обмена вакцинами COVAX. Их должны доставить в страну в этом месяце.

Филиппины заключили соглашения о поставках с Moderna, Gamaleya, Janssen, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Novavax на 148 млн доз вакцин от коронавируса, большая часть которых, как ожидается, будет доставлена во втором и третьем кварталах этого года.

Отмечается, что в стране в этом году планируют сделать прививки 70 млн граждан, либо двум третям со 108 млн жителей страны, для достижения коллективного иммунитета.

Напомним, компания Sinovac подала в Министерство здравоохранения документы на регистрацию вакцины от коронавируса в Украине. Компания хочет получить разрешение на экстренное применение вакцины.

Кроме того, агентство Reuters заявило, что поставки вакцины Sinovac в Украину могут задержаться. Импортер просил Украину разрешить перенос поставок на апрель.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Вакцина
Читайте также
ВОЗ критикует распределение вакцин: почти 130 стран еще не сделали ни одной прививки
Россия до сих пор не подала заявку на регистрацию "Спутника V", - регулятор ЕС
Прогноз погоды