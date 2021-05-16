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На Філіппінах горіла COVID-лікарня, частину хворих евакуювали

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Філіпіни, Неділя 16 травня 2021 16:51
На Філіппінах горіла COVID-лікарня, частину хворих евакуювали Фото: в COVID-лікарні на Філіппінах спалахнула пожежа (twitter.com/CamilleElemia)
Автор: Юлія Струк

Сьогодні вранці на Філіппінах загасили пожежу в одній з найбільших лікарень країни. У ній, зокрема, лікують хворих на коронавірусну хворобу.

Про це пише агентство Reuters.

За словами працівників медустанови, пожежа спалахнула у зоні розташування операційного відділення невдовзі після півночі. Через інцидент деяких пацієнтів перевезли до сусідніх лікарень.

Причина виникнення пожежі наразі невідома.

Даних про жертви надзвичайної події наразі немає.

Нагадаємо, в Індії в ніч проти 1 травня сталась пожежа в лікарні в місті Бхаруч, штат Гуджарат. Внаслідок інциденту щонайменше 15 хворих на коронавірус пацієнтів загинули.

Вогонь спалахнув на першому поверсі чотириповерхової будівлі, його ліквідували через годину. П'ятдесятьох інших хворих на COVID врятували співробітники медзакладу та рятувальники.

Крім того, у столиці Багдада Іраку сталася пожежа в лікарні для пацієнтів з коронавірусом. В результаті інциденту загинули щонайменше 27 осіб.

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