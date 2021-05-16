На Філіппінах горіла COVID-лікарня, частину хворих евакуювали
Сьогодні вранці на Філіппінах загасили пожежу в одній з найбільших лікарень країни. У ній, зокрема, лікують хворих на коронавірусну хворобу.
Про це пише агентство Reuters.
За словами працівників медустанови, пожежа спалахнула у зоні розташування операційного відділення невдовзі після півночі. Через інцидент деяких пацієнтів перевезли до сусідніх лікарень.
WATCH: Evacuation at PGH. This was taken as patients and companions from the topmost 7th floor were asked to go down to the ground floor. @rapplerdotcom pic.twitter.com/YrcBWT1hnJ— Camille Elemia 陈可娜 (@CamilleElemia) May 15, 2021
Причина виникнення пожежі наразі невідома.
Нагадаємо, в Індії в ніч проти 1 травня сталась пожежа в лікарні в місті Бхаруч, штат Гуджарат. Внаслідок інциденту щонайменше 15 хворих на коронавірус пацієнтів загинули.
Вогонь спалахнув на першому поверсі чотириповерхової будівлі, його ліквідували через годину. П'ятдесятьох інших хворих на COVID врятували співробітники медзакладу та рятувальники.
Крім того, у столиці Багдада Іраку сталася пожежа в лікарні для пацієнтів з коронавірусом. В результаті інциденту загинули щонайменше 27 осіб.