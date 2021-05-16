На Филиппинах горела COVID-больница, часть больных эвакуировали
Сегодня утром на Филиппинах потушили пожар в одной из крупнейших больниц страны. В ней, в частности, лечат больных коронавирусной болезнью.
Об этом пишет агентство Reuters.
По словам работников медучреждения, пожар вспыхнул в зоне расположения операционного отделения вскоре после полуночи. Из-за инцидента некоторых пациентов перевезли в соседние больницы.
WATCH: Evacuation at PGH. This was taken as patients and companions from the topmost 7th floor were asked to go down to the ground floor. @rapplerdotcom pic.twitter.com/YrcBWT1hnJ— Camille Elemia 陈可娜 (@CamilleElemia) May 15, 2021
Причина возникновения пожара пока неизвестна.
Напомним, в Индии в ночь на 1 мая произошел пожар в больнице в городе Бхаруч, штат Гуджарат. В результате инцидента не менее 15 больных коронавирусом пациентов погибли.
Огонь вспыхнул на первом этаже четырехэтажного здания, его ликвидировали через час. Пятьдесят других больных COVID спасли сотрудники медучреждения и спасатели.
Кроме того, в столице Багдада Ираке произошел пожар в больнице для пациентов с коронавирусом. В результате инцидента погибли по меньшей мере 27 человек.