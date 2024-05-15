"Филипп Моррис" запустил новую фабрику во Львовской области

По плану на фабрике будут работать пять производственных линий. Первую из них запустили в мае, еще четыре будут введены в эксплуатацию до конца года, что выведет производственную мощность фабрики на 10 млрд. штук сигарет в год и полностью покроет потребности компании по обеспечению украинского рынка продукцией.

"В этом году Филипп Моррис отмечает 30 лет работы в Украине. За это время мы инвестировали около 750 млн долларов в экономику здесь. Несмотря на сложные условия, мы смогли показать устойчивость и фокус на достижении результатов. То, что мы запустили фабрику менее чем за год, свидетельствует о нашей неоспоримой уверенности в будущем Украины. Кроме того, инвестиции таких компаний, как Филипп Моррис, чрезвычайно важны для улучшения имиджа Украины с целью дальнейшего привлечения международных инвесторов, создания рабочих мест и надежды на скорейшее послевоенное восстановление», – заявил Максим Барабаш, генеральный директор "Филипп Моррис Украина".

На новой фабрике будет создано 250 рабочих мест. Сейчас на предприятии уже работает около 100 работников, релоцированных с харьковской фабрики "Филипп Моррис", еще 150 работников будут релокованы до конца года.

Кроме того, компания уже выделила более 1,3 млн грн на ремонт общественного укрытия вблизи фабрики и планирует дополнительно инвестировать 60 млн грн в строительство собственного укрытия на территории фабрики.