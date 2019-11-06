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"Філіп Морріс" суттєво знижує виробництво в Україні через поправку до проекту 1049

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Платежі компанії по тютюновому акцизу у листопаді зменшаться на 32%

Компанія "Філіп Морріс" у листопаді суттєво знижує виробництво в Україні через скандальну поправку до законопроекту №1049, а платежі компанії по тютюновому акцизу зменшаться на 32%. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі компанії.

"ПрАТ "Філіп Морріс Україна" вимушена зменшити обсяги виробництва у листопаді через невизначеність щодо поправки №8 до законопроекту №1049, якою передбачене встановлення розподілу торговельної націнки. Скорочення обсягів виробництва призведе до зниження обсягів сплати акцизу внаслідок зменшення викупу акцизних марок", - повідомили у компанії.

Таким чином, прогнозується, що обсяг сплати акцизного податку у листопаді 2019 р. порівняно із середньомісячними платежами зменшиться на 32%. За жовтень 2019 р. компанією сплачено 1,3 млрд грн акцизного податку.

На сьогодні ПрАТ "Філіп Морріс Україна" є одним з найбільших виробників сигарет та лідером тютюнового ринку України. За 2018 рік компанія сплатила до бюджетів і державних цільових фондів понад 16,3 млрд гривень податків і зборів, у тому числі 12,8 млрд гривень акцизного податку.

Нагадаємо, раніше Українська асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" звернулася з офіційним листом до президента України Володимира Зеленського із проханням не підписувати законопроект №1049 через скандальну поправку №8 до даного законопроекту.

"Зазначена поправка... призведе до зростання середньої ціни сигарет на 18% (в середньому на 7 грн на пачку) додатково до підвищення ціни, обумовленої збільшенням акцизу на 20% з січня 2020 року (в середньому 6 грн на пачку), як це передбачено Податковим кодексом. У підсумку – подорожчання сигарет в середньому на 13 грн, що призведе до додаткового зростання обсягу нелегальної торгівлі", - заявили в Асоціації.

В "Укртютюні" закликали президента Зеленскього невідкладно втрутитися в ситуацію і не допустити кричущого порушення вимог законів України в частині обмеження конкуренції на ринку тютюнових виробів і забезпечити виключення поправки №8 з законопроекту №1049.

Інші тютюнові компанії вже заявили про призупинення виробництва і відкликання раніше замовлених акцизних марок.

Так, British American Tobacco вже зупинила виробництво сигарет на заводі в Прилуках, відкликала 25 мільйонів попередньо замовлених акцизних марок на суму більш як 505 мільйонів гривень. Компанія Japan Tobacco International відкликала приблизно 16 мільйонів акцизних марок на загальну суму 350 мільйонів гривень.

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