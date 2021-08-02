Філатов про затримання екс-судді: якби Чауса не було, то його варто було б придумати

"В той момент я не вірив в те, що відбувається. Воно було настільки жахливо, наскільки і абсурдно. Спецназ, який ламає двері у нас в квартирах. Броньовики з важкими кулеметами біля під'їзду житлового будинку. Армійські гелікоптери, катають Корбана по всій країні. Обшуки в моїй приймальні народного депутата (!) без єдиної санкції. Нескінченна брехня спікерів СБУ по телевізору з демонстрацією чужої зброї та фальшивих пачок з грошима. Атаки ботоферм і жахлива зловтіха, здавалося б, ще вчора цілком пристойних людей. Другий тур виборів мера з розгромленим силовиками виборчим штабом. І багатогодинне судилище над людиною, що перенесла тільки що серцевий напад. З бійками прямо в судовому засіданні вогнегасниками і пляшками з водою. Іноді мені здавалося, що нормальна людська психіка не в змозі витримати цей кошмар. Ми витримали. І за всім тим, про що я зараз пишу, незримо маячила тінь роздутої лисої людини в трусах, над якою зараз потішається вся країна. Судді Чауса", - написав він.

Філатов впевнений, що Чаус "був просто інструментом в чужих руках", але так вийшло, що саме на його персоналії волею Провидіння сконцентрувався весь абсурд і жах того, що відбувається в країні, "як вчора, так і сьогодні".

На думку градоначальника, "якби Чауса не було, то його варто було б вигадати".

"Хоча б заради того, щоб побачити, як "великий і жахливий "Коломойський перетворюється на звичайного зрадника, який кинув своїх близьких у в'язниці. Чаус, як дзеркало. Чаус, як квінтесенція. Чаус, як лакмус. До речі, мало хто знає, що в історії з Чаусом є ще й багато містичного. Майже всі, хто був причетний до цієї історії, погано закінчили. Я не кажу про Кононенка і Грановського, які давно в бігах. І навіть не згадую про знаменитий рот Генпрокуратури в рожевому пальто, що говорив. Майже всі, хто лжесвідчив, або ... покійні, або пережили важкі хвороби. Наприклад, один виродок з батальйону "Торнадо", на чиїх фальшивих свідченнях будувалася справа, поліз вкручувати у ванній лампочку мокрими руками. І ... Коли-небудь про Чауса знімуть кіно. І глядачі не знатимуть, чи то їм сміятися, чи то плакати. Як не знаю цього я ... "- резюмує Філатов.