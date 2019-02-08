Філатов виступив проти перейменування Дніпропетровської області

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Мер Дніпра вважає, що область хочуть назвати "вигаданим словом"

Міський голова міста Дніпро Борис Філатов не підтримує перейменування Дніпропетровської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Філатова в Facebook.

Критикуючи рішення Верховної ради про перейменування області в Січеславську, Філатов заявив, що ця назва вигадана.

"Я категорично проти перейменування області штучно вигаданим словом", - написав мер Дніпра, назвавши український парламент "клубом політичних самогубців".

Він також висловив сумніви, що рішення буде доведено до кінця.

Нагадаємо, 7 лютого 2019 Верховна рада направила до Конституційного суду України законопроект про перейменування Дніпропетровської області.

При цьому парламентарії не підтримали направлення до КСУ президентського законопроекту №9310, яким пропонувалося перейменувати Дніпропетровську область у Дніпровську.

Додамо, що громадська рада при Дніпровському міськраді" підтримав ініціативу перейменування області на Січеславську.

Раніше Верховна рада направила до Конституційного суду законопроект про перейменування Кіровоградської області у Кропивницьку.