Філатов виступив проти перейменування Дніпропетровської області

Мер Дніпра вважає, що область хочуть назвати "вигаданим словом"
Міський голова міста Дніпро Борис Філатов не підтримує перейменування Дніпропетровської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Філатова в Facebook.
Критикуючи рішення Верховної ради про перейменування області в Січеславську, Філатов заявив, що ця назва вигадана.
"Я категорично проти перейменування області штучно вигаданим словом", - написав мер Дніпра, назвавши український парламент "клубом політичних самогубців".
Він також висловив сумніви, що рішення буде доведено до кінця.
Нагадаємо, 7 лютого 2019 Верховна рада направила до Конституційного суду України законопроект про перейменування Дніпропетровської області.
При цьому парламентарії не підтримали направлення до КСУ президентського законопроекту №9310, яким пропонувалося перейменувати Дніпропетровську область у Дніпровську.
Додамо, що громадська рада при Дніпровському міськраді" підтримав ініціативу перейменування області на Січеславську.
Раніше Верховна рада направила до Конституційного суду законопроект про перейменування Кіровоградської області у Кропивницьку.