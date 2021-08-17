Філатов вручив учасникам Олімпіади-2020 грошові сертифікати: скільки отримали спортсмени

У вівторок, 17 серпня, дніпровські спортсмени, що стали учасниками літніх Олімпійських ігор у Токіо, а також їхні тренери отримали від міста грошові сертифікати на загальну суму понад 1,4 млн грн. Учасниками Олімпіади цьогоріч стали дев’ятеро спортсменів з Дніпра.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради Дніпра.
"Ми дуже переживали за вас, тримали кулаки, стежили за перебігом ігор. Вважаємо, що дніпряни показали себе дуже достойно. Нам є чим пишатися, є до чого прагнути. Міська влада і надалі підтримуватиме вас. Це стосується не лише фінансових питань. Ми і надалі готові підтримувати спорт. Я завжди до вашого розпорядження", - сказав мер Дніпра Борис Філатов під час вручення грошових сертифікатів.
Серед тих, хто отримав сертифікати, зокрема, 20-річний Михайло Кохан, коротун став єдиним українцем, який подолав кваліфікацію в метанні молота. Зайнявши четверте місце, Кохан оновив відразу три олімпійські рекорди.
Також грошовий сертифікат отримала легкоатлетка та фіналістка Олімпіади у Токіо Анна Рижикова.
Бронзову медаль Олімпійських ігор зі стрибків у висоту здобула Ярослава Магучіх. Під час свого першого в житті олімпійського виступу 19-річна спортсменка підкорила висоту у 2 метри.
Інші спортсмени з Дніпра також показали високі результати. Це - легкоатлет Микита Нестеренко, плавець Денис Кесіль, бадмінтоністка Марія Улітіна, тенісистки Надія та Людмила Кіченок.
Як повідомлялося, в цьому році на Олімпіаді в Токіо встановили відразу 20 світових рекордів. Найбільше били рекорди в плаванні - 6, 4 у важкій атлетиці, по 3 в велотреку, стрільбі та легкій атлетиці, і 1 в спортивному скелелазінні.