Філатов вручив учасникам Олімпіади-2020 грошові сертифікати: скільки отримали спортсмени

"Ми дуже переживали за вас, тримали кулаки, стежили за перебігом ігор. Вважаємо, що дніпряни показали себе дуже достойно. Нам є чим пишатися, є до чого прагнути. Міська влада і надалі підтримуватиме вас. Це стосується не лише фінансових питань. Ми і надалі готові підтримувати спорт. Я завжди до вашого розпорядження", - сказав мер Дніпра Борис Філатов під час вручення грошових сертифікатів.

Серед тих, хто отримав сертифікати, зокрема, 20-річний Михайло Кохан, коротун став єдиним українцем, який подолав кваліфікацію в метанні молота. Зайнявши четверте місце, Кохан оновив відразу три олімпійські рекорди.

Також грошовий сертифікат отримала легкоатлетка та фіналістка Олімпіади у Токіо Анна Рижикова.

Бронзову медаль Олімпійських ігор зі стрибків у висоту здобула Ярослава Магучіх. Під час свого першого в житті олімпійського виступу 19-річна спортсменка підкорила висоту у 2 метри.

Інші спортсмени з Дніпра також показали високі результати. Це - легкоатлет Микита Нестеренко, плавець Денис Кесіль, бадмінтоністка Марія Улітіна, тенісистки Надія та Людмила Кіченок.