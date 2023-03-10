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Филатов: "влиятельные" люди, с началом большой войны сбежавшие из Днепра, "обнулили" себя

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Пятница 10 марта 2023 18:34
Филатов: "влиятельные" люди, с началом большой войны сбежавшие из Днепра, "обнулили" себя Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Те, кто считал, что оказывают влияние на политические или экономические процессы в Днепре, но с началом полномасштабного вторжения России сбежали из города, никогда не будут иметь доверия общества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

"После того, как они вернутся - что бы ни рассказывали: были ли они в "партизанском отряде" или где-то там в Вене создавали "движение сопротивления" - в это никто не поверит. Нравственная люстрация уже прошла", - сказал Филатов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в результате ночных обстрелов оккупантов повреждение энергетических объектов в Днепропетровской и Запорожской областях. В регионах действуют аварийные отключения света.

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