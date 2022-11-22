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Филатов: современная Россия давно превратилась на Рейх, не признающий международные нормы

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Днепра Борис Филатов на международном Конгрессе мэров в Париже заявил, что Россия давно превратилась в Рейх, не признающий международные нормы, и призвал международное сообщество к поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Днепровского городского совета.

Филатов также напомнил, что после полномасштабного вторжения РФ город остается ключевым гуманитарным хабом страны, принявшим наибольшее количество переселенцев.

В то же время, говоря о военных преступлениях России в Украине, мэр Днепра заявил, что развязанной войне никогда не будет оправдания.

По его словам, современная Россия давно превратилась в Рейх, не признающий международные нормы. "И в его становлении есть вина также и всего свободного мира", - добавил он.

Также, обращаясь к представителям международного сообщества, Филатов призвал их "оставаться на стороне добра" и продолжать поддержку Украины:

"Эта война экзистенциальная и иррациональная. Это - война свободы и тирании. Война добра и зла. Поэтому я призываю всех вас оставаться на стороне добра", - резюмировал он.

Напомним, что украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 400 кафиров. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 85 тысяч своих военных.

Также украинские военные отразили 13 атак россиян на Донбассе, а артиллерия и авиация продолжают уничтожать позиции оккупантов.

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Борис ФилатовРоссийская Федерация