Філатов про знижки на електроенергію: Коломойському можна, а містам - ні

Попри те, що міста, особливо обласні центри, є найбільшими споживачами електроенергії, їм не можна купувати електроенергію зі знижкою. Тоді як олігархам можна.

Про це написав мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці в Facebook.

"Риторичне питання. Їду містом і ставлю сам собі питання без відповіді: "Чому Коломойському можна купувати електроенергію зі знижками й в гігантських обсягах, а містам, наприклад, не можна? Міста, особливо обласні центри, є найбільшими споживачами, у нас є електротранспорт, ми висвітлюємо вулиці тощо, міста платоспроможні, мають пристойні бюджети. Але Коломойському можна, а нам - ні. Де логіка?" - написав Філатов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в грудні 2020 року "Центренерго" на торгах Української енергетичної біржі продала майже 3,3 млн МВт-год електроенергії компанії "Юнайтед Енерджі" за ціною на третину нижче стартовою.

Як відомо, створений у лютому 2018 року енерготрейдер "Юнайтед Енерджі" пов'язують з Ігорем Коломойським.

Також у червні 2020 року журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" опублікували розслідування, згідно з яким компанії, пов'язані з Коломойським (в т.ч. і "Юнайтед Енереджі"), за півроку заробили на угодах з "Центренерго" понад 4 млрд грн.