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Филатов о саммите городов и регионов: мощная площадка для обсуждения важных вопросов

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Пятница 21 апреля 2023 11:05
Филатов о саммите городов и регионов: мощная площадка для обсуждения важных вопросов Фото: мэр Днепра Борис Филатов, руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и глава облсовета Николай Лукашук (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Международный саммит городов и регионов, в котором приняли участие президент Владимир Зеленский, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и представители в общей сложности 40 государств, это мощная площадка для обсуждения важнейших и самых важных вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

Основными темами большого саммита стали реинтеграция территорий, гуманитарная ситуация, разминирование и восстановление обезображенных россией общин.

"Это мощная площадка для обсуждения важнейших и самых актуальных вопросов, которые сейчас стоят перед всеми нами. Каждый раз власти говорят о важности единения усилий. И мы видим, как это воплощается в конкретный результат. Мир един с Украиной, и Днепр готов быть сильным участником этой совместной работы", - сказал Филатов, комментируя итоги саммита.

Ранее мы писали, что в четверг, 20 апреля, в рамках Международного саммита городов и регионов президент Украины Владимир Зеленский встретился с мэром Парижа Анн Идальго и президентом Комитета регионов Европейского Союза Васко Кордейру.

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Борис Филатов
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