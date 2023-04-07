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Филатов рассказал, каких договоренностей по Днепру удалось достичь в Кельне

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Пятница 07 апреля 2023 09:52
Филатов рассказал, каких договоренностей по Днепру удалось достичь в Кельне Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Межмуниципальное партнерство способно эффективно укрепить международную поддержку Украины. Для этого необходима не только дипломатия на уровне государства, но и личные контакты.

Об этом сообщает мэр Днепра Борис Филатов в эфире "Днепр TV", комментируя результаты визита в Кельн.

По его словам, проведенные там встречи он назвал значимыми и подчеркнул, что Днепру были важны именно стратегические экономические перспективы, ведь Кельн до этого оказал городу существенную гуманитарную и техническую помощь. Сейчас самое время начать подготовку к развитию в мирные времена.

"Мы представили немецким партнерам более четырех десятков различных проектов, которые помогли бы укрепить Днепр сейчас и уже в послевоенном восстановлении. Речь идет о гуманитарных, социальных, хозяйственных и инфраструктурных инициативах. В частности, это проектные кейсы для транспорта, системной модернизации больниц, насосно-фильтровальных станций" , строительство социального жилья, развитие спортивной инфраструктуры и еще многое другое", - заявил Филатов.

Он также отметил, что немецкая сторона очень заинтересована в изучении опыта коммунальщиков Днепра по восстановлению систем после блэкаута. Поэтому есть договоренность, что после окончания войны россии против Украины они отправятся в Кельн, чтобы помочь тамошним специалистам сформировать протоколы действий в кризисных ситуациях на реальных примерах.

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