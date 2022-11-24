Филатов рассказал, как Днепр приходит в себя после блэкаута

"Со вчерашнего дня все коммунальные службы в полном составе непрерывно работают совместно с энергетиками. И продолжат это делать - до полного восстановления городских систем", - подчеркнул он.

Мэр также напомнил, что в городе действуют аварийные и плановые отключения электричества.

При этом больницы сохраняют стабильное питание (и возможность переподключиться на генераторы).

В настоящее время город уже запустил все насосные станции. Жители левого берега уже с водой. Правое ее представление ожидают в ближайшие часы. Филатов подчеркнул, что горводоканал подает воду по регламенту во избежание гидроударов в сети.

Также работают все котельные правобережья. На левом берегу отопления уже получают те, кто заживлен от Приднепровской ТЭС.

В то же время Филатов обнародовал адреса пунктов несокрушимости, где тепло, есть вода и электричество - на случай очередных террористических ударов россии:

- левобережная администрация (ул.20-летия Победы, 51);

- Администрация Амур-Нижнеднепровского района (просп. Мануйловский, 31);

- Администрация Соборного района (площадь Шевченко, 7);

- Администрация Новокодацкого района (просп. Сергея Нигояна, 77);

- Центральная администрация (просп. Леси Украинки, 65);

- Администрация Шевченковского района (ул. Михаила Грушевского, 70);

- Центр социальной поддержки детей и семей "Барвинок" (ул. Янтарная, 45);

- Центр социальной поддержки детей и семей "Объятия" (ул. Тверская, 41);

- Центр социальной поддержки детей и семей "Доверие" (ул. Тополина, 33);

- Центр социальных служб по Новокодакскому району (ул. Новоорловская, 2/92);

- отдел территориального центра в Чечелевском районе (ул. Романа Шухевича, 28/32);

- отдел территориального центра в Самарском районе (ул. Илларионовская, 2);

- городской центр социальной помощи (ул. Лоцманская).