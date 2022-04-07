Філатов розповів, як живе Дніпро на 43-й день війни

Водночас, коментуючи перебіг евакуації через залізничний вокзал Дніпра, він зауважив, що, зважаючи на офіційні повідомлення керівників військових адміністрацій Луганської й Донецької областей про те, що мирним мешканцям цих регіонів потрібно чимшвидше виїхати, нині багато хто з них рухається через Дніпро.

"Я радив би їм не затримуватися у Дніпрі, а відновити тут сили і рухатися далі - у західні області. Те саме стосується і наших земляків, які поступово починають повертатися. Не варто поспішати. Усі, хто не задіяний на промислових підприємствах, не належить до працівників критичної інфраструктури і хто має можливість виїхати, тим, мабуть, варто затриматися у більш безпечних місцях", - сказав Філатов.

Так сьогодні йде 4 поїзди (більшість - з міста Покровськ). У другій половині дня через Дніпро вони поїдуть на Чернівці, Чоп та Львів.

Крім цього, Філатов зауважив, що Дніпро нині очікує на другий гуманітарний вантаж медикаментів та медобладнання від народу Ізраїлю та ізраїльського центру допомоги Unite for Ukraine.

Йдеться про ще 24 палети завважки понад 8 тонн - у тому числі 4 тонни ампул парацетамолу. Його вартість становить близько 100 тисяч доларів.

Водночас Дніпро продовжує опікуватися евакуацією левів, тигрів, бурих ведмедів та інших великих тварин із харківського екопарку. Попри складну логістику та ворожі обстріли, їх доправлятимуть до безпечних місць.

Також КП "Зооконтроль" продовжує працювати. Наразі на базі підприємства перебувають понад 40 тварин, вивезених із Харкова, Маріуполя, Сєвєродонецька, Волновахи. Тут утримуються собаки наших бійців, яким не було з ким їх залишити. Попри те, що співробітники "Зооконтролю" задіяні у гуманітарних місіях, підприємство продовжує також планову роботу - лікування та стерилізацію вуличних собак.