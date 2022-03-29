Філатов розповів, як живе Дніпро на 34-й день війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова під час брифінгу 29 березня.

За його словами, місто має стратегічний запас хлору та всіх необхідних витратних частин для "Водоканалу" та інших очисних споруд. На дорогах продовжується ямковий ремонт.

Також муніципальний транспорт працює у штатному режимі. Його графік буде трохи продовжено - у зв'язку з тим, що комендантська година у місті та області тепер діє з 21:00 до 06:00.

Мер міста також наголосив, що нині ажіотажу на залізничному вокзалі немає. У середньому щодоби через місто виїжджають до 2 тис. людей.

Так, сьогодні заплановано три евакуаційні поїзди - на Трускавець, Івано-Франківськ, Чоп. Усі вони їхатимуть через Львів.

Також, коментуючи ситуацію з метрополітеном, Філатов нагадав, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну турецька фірма-підрядник із добудови метро Limak евакуювала з міста своїх співробітників.

"Комісія ТБНС ухвалила рішення відкачувати води з шахт коштом КП "Дніпрометробуд". Після того, як війна закінчиться нашою перемогою, турецькі фахівці повернуться до роботи - з відповідним перерахунком за контрактом. Ми постійно на зв’язку з компанією Limak і турецьким посольством", - сказав міський голова Дніпра.

Крім того, у Дніпрі триває весняний догляд дерев. Ті, які після обстеження КП "Міськзеленбуд" визначає як аварійні, тепер не просто утилізують, а передають на потреби ЗСУ для виготовлення бліндажів.